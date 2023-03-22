Градусникам и батарейкам не место на свалке. Как правильно утилизировать опасные отходы

Что такое опасные отходы

Опасные отходы — это материалы или предметы, которые могут нанести вред людям и/или окружающей среде.

«У многих опасные вещества ассоциируются с (промышленным) производством, однако мы сталкиваемся с токсичными веществами в повседневной жизни. Например, краски на основе растворителей, пестициды и другая садовая химия, батарейки и машинные масла относятся к категории опасных бытовых отходов», — отметил генеральный директор компании «СМ-Наука» Антон Камынин.

Все отходы разделяют на пять классов опасности — они различаются по степени заражённости и угрозы для жизни человека и окружающей среды.

I класс — чрезвычайно опасные отходы. Это вещества повышенной токсичности, которые не разлагаются: например, предметы с ртутью (градусник или энергосберегающие лампы), пестициды с хлором и так далее.

— чрезвычайно опасные отходы. Это вещества повышенной токсичности, которые не разлагаются: например, предметы с ртутью (градусник или энергосберегающие лампы), пестициды с хлором и так далее. II класс — высокоопасные отходы, которые разлагаются более 10 лет. Например, аккумуляторные батареи и всем известные простые батарейки и блоки питания.

— высокоопасные отходы, которые разлагаются более 10 лет. Например, аккумуляторные батареи и всем известные простые батарейки и блоки питания. III класс — умеренно опасные отходы, которые разлагаются от 3 до 10 лет. Сюда относят моторное, фритюрное и растительное масла, дизельное топливо, птичий помёт и медные провода.

— умеренно опасные отходы, которые разлагаются от 3 до 10 лет. Сюда относят моторное, фритюрное и растительное масла, дизельное топливо, птичий помёт и медные провода. IV класс — малоопасные отходы, которые разлагаются до 3 лет. Это пластмасса, полиэтиленовая упаковка, автомобильные покрышки, свежий навоз, а ещё флаконы от косметики.

— малоопасные отходы, которые разлагаются до 3 лет. Это пластмасса, полиэтиленовая упаковка, автомобильные покрышки, свежий навоз, а ещё флаконы от косметики. V класс — практически неопасные отходы, которые тоже разлагаются до 3 лет. Например, бумага и текстиль.

Узнать, какие отходы относятся к определённому классу опасности, поможет Федеральный классификационный каталог отходов.

От уровня опасности вещества для человека и окружающей среды зависит, что с ним делать — утилизировать или обезвреживать.

Что такое утилизация и обезвреживание отходов

Обезвреживание отходов предполагает, что их масса после определённых действий уменьшится, а состав, физические и химические свойства изменятся — всё ради меньшего негативного воздействия на природу и здоровье человека, рассказал генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель.

Обезвреживанием отходов занимаются организации с соответствующей специализацией, отметил санитарный врач Николай Дубинин. Реестр таких компаний ведёт Росприроднадзор.

Обезвреживать нужно всех классы отходов, кроме пятого, потому что менее опасными их уже не сделать.

Утилизация — использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов.

Утилизация включает в себя:

Рециклинг — повторное применение отходов по прямому назначению . Например, из макулатуры делают бумагу, а из старых пластиковых бутылок — новые.

— повторное применение отходов по прямому назначению . Например, из макулатуры делают бумагу, а из старых пластиковых бутылок — новые. Регенерация — возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки. Например, из резиновых автопокрышек извлекают резиновую крошку для покрытия стадионов или изготовления обуви, отметил генеральный директор компании «СМ-Наука» Антон Камынин.

— возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки. Например, из резиновых автопокрышек извлекают резиновую крошку для покрытия стадионов или изготовления обуви, отметил генеральный директор компании «СМ-Наука» Антон Камынин. Рекуперация — извлечение полезных компонентов для их повторного применения. Например, на последней Олимпиаде золотые медали сделали из металлов, которые извлекли из старой электроники.

Утилизировать отходы I и II классов опасности может только федеральный экологический оператор, а отходы III и IV классов любая организация, которая имеет специальную лицензию. А вот отходы пятого класса опасности может утилизировать любая организация, лицензия для этого не нужна, отметил операционный директор MD Facility Management Борис Мезенцев.

Куда нести опасные отходы

Системно опасные отходы, которые накапливаются у россиян, никто не собирает, отметил Сергей Гебель. Раздельным сбором отдельных видов такого мусора, например батареек, занимаются конкретные организации или региональные администрации.

Найти пункты сбора различных отходов можно на карте экологических движений России и СНГ движения «РазДельный Сбор», муниципальных сайтах и даже «Яндекс.Картах» или «Google картах». Что делать с каждым конкретным видом опасных отходов, расскажем ниже.