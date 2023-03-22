Градусникам и батарейкам не место на свалке. Как правильно утилизировать опасные отходы
Каждый человек сталкивается с опасными отходами чуть ли не каждый день. Вспомните старый градусник, который достался от бабушки, или совершенно новую энергосберегающую лампочку. На первый взгляд, в них нет ничего общего — но на деле их объединяет ртуть, которая очень опасна для природы и человека. Таким вещам не место в мусорном баке — но куда же их девать и как понять, что отходы действительно опасны? Разбираемся.
Что такое опасные отходы
Опасные отходы — это материалы или предметы, которые могут нанести вред людям и/или окружающей среде.
«У многих опасные вещества ассоциируются с (промышленным) производством, однако мы сталкиваемся с токсичными веществами в повседневной жизни. Например, краски на основе растворителей, пестициды и другая садовая химия, батарейки и машинные масла относятся к категории опасных бытовых отходов», — отметил генеральный директор компании «СМ-Наука» Антон Камынин.
Все отходы разделяют на пять классов опасности — они различаются по степени заражённости и угрозы для жизни человека и окружающей среды.
- I класс — чрезвычайно опасные отходы. Это вещества повышенной токсичности, которые не разлагаются: например, предметы с ртутью (градусник или энергосберегающие лампы), пестициды с хлором и так далее.
- II класс — высокоопасные отходы, которые разлагаются более 10 лет. Например, аккумуляторные батареи и всем известные простые батарейки и блоки питания.
- III класс — умеренно опасные отходы, которые разлагаются от 3 до 10 лет. Сюда относят моторное, фритюрное и растительное масла, дизельное топливо, птичий помёт и медные провода.
- IV класс — малоопасные отходы, которые разлагаются до 3 лет. Это пластмасса, полиэтиленовая упаковка, автомобильные покрышки, свежий навоз, а ещё флаконы от косметики.
- V класс — практически неопасные отходы, которые тоже разлагаются до 3 лет. Например, бумага и текстиль.
Узнать, какие отходы относятся к определённому классу опасности, поможет Федеральный классификационный каталог отходов.
От уровня опасности вещества для человека и окружающей среды зависит, что с ним делать — утилизировать или обезвреживать.
Что такое утилизация и обезвреживание отходов
Обезвреживание отходов предполагает, что их масса после определённых действий уменьшится, а состав, физические и химические свойства изменятся — всё ради меньшего негативного воздействия на природу и здоровье человека, рассказал генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель.
Обезвреживанием отходов занимаются организации с соответствующей специализацией, отметил санитарный врач Николай Дубинин. Реестр таких компаний ведёт Росприроднадзор.
Обезвреживать нужно всех классы отходов, кроме пятого, потому что менее опасными их уже не сделать.
Утилизация — использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов.
Утилизация включает в себя:
- Рециклинг — повторное применение отходов по прямому назначению . Например, из макулатуры делают бумагу, а из старых пластиковых бутылок — новые.
- Регенерация — возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки. Например, из резиновых автопокрышек извлекают резиновую крошку для покрытия стадионов или изготовления обуви, отметил генеральный директор компании «СМ-Наука» Антон Камынин.
- Рекуперация — извлечение полезных компонентов для их повторного применения. Например, на последней Олимпиаде золотые медали сделали из металлов, которые извлекли из старой электроники.
Утилизировать отходы I и II классов опасности может только федеральный экологический оператор, а отходы III и IV классов любая организация, которая имеет специальную лицензию. А вот отходы пятого класса опасности может утилизировать любая организация, лицензия для этого не нужна, отметил операционный директор MD Facility Management Борис Мезенцев.
Куда нести опасные отходы
Системно опасные отходы, которые накапливаются у россиян, никто не собирает, отметил Сергей Гебель. Раздельным сбором отдельных видов такого мусора, например батареек, занимаются конкретные организации или региональные администрации.
Найти пункты сбора различных отходов можно на карте экологических движений России и СНГ движения «РазДельный Сбор», муниципальных сайтах и даже «Яндекс.Картах» или «Google картах». Что делать с каждым конкретным видом опасных отходов, расскажем ниже.
Куда сдать батарейки и аккумуляторы
- Класс опасности отходов: II класс
В России переработкой батареек занимаются завод «Мегаполисресурс» в Челябинске, компания «Меркурий» в Санкт-Петербурге и Национальная экологическая компания в Ярославле. Там батарейки дробят, с помощью магнита отделяют стальной лом, а затем выделяют из остатков цинкосодержащую и угольно-марганцевую смеси.
Всё это — ценное сырьё для предприятий чёрной и цветной металлургии, отметил эколог-эксперт, член экспертно-просветительского сообщества Международного социально-экологического союза Денис Дубовец.
Обычные и портативные батарейки в России принимают:
- все магазины «Вкусвилл»;
- магазины «Леруа Мерлен»;
- магазины «М.Видео» и «Эльдорадо»;
- гипермаркеты «Глобус»;
- экомобиль Synergetic;
- проект «Собиратор» — ещё там принимают аккумуляторы от ноутбуков, шуруповертов и UPS (ИБП — источники бесперебойного питания);
- проект «Сборка» — там тоже принимают аккумуляторы от ноутбуков, шуруповёртов и UPS;
- все магазины «Азбука Вкуса» в Москве и Санкт-Петербурге;
- магазины «Лента» в крупных городах;
- магазины «МЕТРО Cash&Carry»;
- пункты сбора от завода «Мегаполисресурс»;
- сервис по утилизации батареек «Бокси»;
- оранжевые контейнеры для приёма опасных отходов от фирмы «Первый экологический сервис».
Куда сдать зажигалки
- Класс опасности отходов: IV класс
Сдавать зажигалки нужно в места сбора опасных бытовых отходов. Найти их в своём городе поможет специальная карта пунктов раздельного сбора отходов. Ещё лучше — перейти на восполняемые зажигалки, которые не нужно выкидывать (или спички). А ещё лучше совсем бросить курить.
Куда сдать бытовую технику и электронику
- Класс опасности отходов: бытовая техника и большая часть электроники — IV класс, мобильные телефоны — III класс
Есть несколько способов избавиться от старых вещей, отметил управляющий партнёр DLMT Litigation Group Максим Тимец. Вот что предлагает эксперт:
- отдать их скупщикам в своём городе (найти их можно в интернете);
- сдать на металлолом;
- продать или отдать другому человеку на запчасти (если вещь сломана) или для дальнейшего использования (если работает);
- сдать на утилизацию — такая услуга доступна в каждом крупном городе, например в Москве этим занимается «МосУтилит», в Санкт-Петербурге — «Ленремонт», а в крупных городах России работают пункты ассоциации СКО «Электроника — утилизация»;
- сдать в trade-in — при покупке новой техники многие магазины предлагают забрать старую в обмен на скидку или бонусы, воспользоваться этой услугой можно в «Эльдорадо», «М.Видео», «Техносиле», «Юлмарте», «DNS» и на Ozon;
- телефоны можно отдать на переработку в салонах Tele2 по всей стране.
Прежде чем везти технику в магазин, нужно узнать у ретейлера, есть ли сейчас такая акция и как именно ей воспользоваться. Условия могут меняться.
Куда сдать ртутные градусники
- Класс опасности отходов: I класс
В России их уже не производят, но купить их пока можно. У многих такие градусники остались ещё с советских времён и передаются по наследству.
Самостоятельно утилизировать ртутный градусник не получится. Ртуть очень опасна как для человека, так и для окружающей среды, поэтому утилизировать их возможно только через специальные организации. Это могут быть частные организации, институты экологии, центры демеркуризации (обезвреживания отходов). Кроме того, вопросами утилизации ртути занимается СЭС (Санэпидемстанция. — Прим. «Секрета») и МЧС.
Сдать целый, неповреждённый градусник можно:
- в центр утилизации опасных отходов — найти их поможет карта;
- в специальный контейнер «Экобокс» — найти, где они стоят, можно в интернете, в том числе на онлайн-картах. Здесь можно посмотреть адреса в Москве и Подмосковье;
- в компании, которые занимаются утилизацией содержащих ртуть отходов — найти их поможет экопортал «Кудаградусник»;
- в службу демеркуризации (нейтрализации) ртути — найти адрес для своего города можно в интернете ( услуга платная). Например, НПП «Экотром» в Москве берёт за это 50 рублей.
Если ртутный градусник разбился, нужно позвонить в МЧС — скорее всего, оттуда приедут специалисты. Но не исключено, что вам скажут собрать ртуть самому. Тогда осколки стекла и шарики ртути нужно будет сложить в банку с холодной водой, а затем плотно закрыть её крышкой. Сдать такую банку можно в МЧС, а если это по какой-то причине невозможно — отнести в один из пунктов для сдачи целого градусника.
Куда сдать аэрозольные и газовые баллоны
- Класс опасности отходов: газовые баллоны под давлением — II класс, дезодоранты — IV классу
В случае с утилизацией газовых баллонов под давлением сначала нужно полностью израсходовать содержимое, рассказал Максим Тимец. Только после этого отнести в центр утилизации опасных отходов или в пункт приёма газовых баллонов. Например, найти их поможет сайт Vyvoz.org.
А вот дезодоранты после использования можно просто выбросить в контейнеры для вторсырья. Главное, чтобы баллончик был пустым.
Куда сдать лампы
- Класс опасности отходов: зависит от типа лампы
Обычные лампы накаливания — V класс. Их можно выбрасывать в обычный мусорный бак (но лучше в контейнер для вторсырья). Светодиодные лампы относятся к IV классу опасности и считаются малоопасными отходами, поэтому их можно выкидывать с обычным мусором. Опять же — лучше сдать их на переработку.
Галогенные лампы относятся к III классу опасности из-за специального газа в колбах. Как только они перестанут светить, их нужно сдать в спецпункт по утилизации отходов.
Ртутные лампы относятся к I классу опасности, их запрещено выкидывать в обычные контейнеры. Ртуть содержится почти во всех современных моделях металлогалогенных, натриевых, люминесцентных, бактерицидных и энергосберегающих ламп. Согласно постановлению правительства, такие лампы обязательно надо сдавать на утилизацию, напомнил управляющий партнёр юридического бюро «Палюлин и партнёры» Андрей Палюлин.
Ртутные, как и любые другие лампы, можно сдать:
- в магазинах «Леруа Мерлен»;
- в магазинах Castorama;
- в магазинах «Глобус»;
- в контейнеры компании «Первый экологический сервис»;
- в специальные пункты приёма.
Ртутьсодержащие лампы принимают почти во всех городах страны, в том числе там, где нет перерабатывающих мощностей. Но чаще всего это разрозненные организации либо экоактивисты, поэтому наиболее безопасным и надёжным решением будет сдать такие отходы именно в региональный центр демеркуризации, который есть в любом областном и краевом центре.
Если вы не нашли в своём городе пункт приёма, можете смело обратиться в администрацию, а если услышали отказ — в прокуратуру или Роспотребнадзор. Власти по закону обязаны организовать пункт сбора ртутных ламп в каждом населённом пункте.
Помните, что нельзя хранить разбитые ртутные лампы вместе с целыми. С разбитыми лампами надо обращаться так же, как с градусниками.
Куда сдать бытовую химию
- Класс опасности отходов: варьируется, нужно смотреть на упаковку и состав
На упаковках от бытовой химии нанесена маркировка. Треугольнички со стрелками и цифрами указывают, куда нужно выбросить такую тару и можно ли её переработать. Например, пустые флаконы с маркировкой 1 и 2 объёмом до 2 литров можно сдать в специальные фандоматы. Например, фандоматы BottleBank можно найти в 30 городах. Компания сотрудничает с различными торговыми центрами и организациями, а также с магазинами «Магнит» и «Магнит Косметик» и АЗС «Татнефть.
А вот с содержимым этих упаковок дела обстоят сложнее. Оно может варьироваться от III до IV класса опасности — в зависимости от химического состава. Если бытовая химия в хорошем состоянии, её можно продать или отдать бесплатно на «Авито», «Юле» и других сервисах, а также передать проекту «Собиратор», откуда её направляют на благотворительность.
Сдать на переработку просроченную бытовую химию нельзя — только отдать профильным компаниям для безопасной утилизации. Например, «Управление отходами» работает в крупных городах, но принимает отходы платно.
«Так как бытовая химия может содержать различные аллергены, ни в коем случае не утилизируйте её в канализацию», — подчеркнул Максим Тимец.
Куда сдать лекарства
- Класс опасности отходов:
Лекарства обязательно нужно сдавать в пункты приёма, отметил управляющий партнёр Zharov Group Евгений Жаров. Во многих городах сети аптек берут эти расходы на себя: принимают от населения препараты и сдают за свой счёт.
Сдать лекарства на переработку можно и в компанию «Управление отходами», которая работает в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Услуга платная — за обезвреживание килограмма лекарств придётся отдать 200 рублей.
«Медицинские отходы классифицируются по санитарным нормам: у них идёт другая классификация и требования к утилизации. У организации должно быть разрешение от Роспотребнадзора на утилизацию и сбор лекарств», — отметил операционный директор MD Facility Management Борис Мезенцев.
Если сдать лекарства не получается, нельзя просто их выкинуть в мусорку. Нужно их предварительно «обезвредить». Таблетки надо достать из упаковок, капсулы раскрутить, а ампулы вскрыть, отметили в компании «Медсервис 24», которая занимается утилизацией медицинских отходов. Затем измельчить всё до состояния порошка — важно при этом не вдыхать испарения.
Порошок надо смешать с чем-то несъедобным и положить в плотно закрытую стеклянную банку. Для этого отлично подойдут опилки или использованный наполнитель для кошачьего туалета, отметил директор по продукту проекта «Мой дом онлайн» Алексей Шильников. Тогда лекарства можно выбросить.
В России пока нет закона, который регулировал бы вопросы утилизации медикаментов для частных лиц. Закон «Об обращении лекарственных средств» говорит, что недоброкачественные, фальсифицированные и контрафактные препараты должны быть изъяты и уничтожены, но никак не регулирует утилизацию просроченных. Единственное ограничение, которое он вводит для лекарств с истёкшим сроком годности, — их нельзя продавать и надо хранить отдельно от годных медикаментов.
Куда сдать оконные стёкла и зеркала
- Класс опасности отходов: зеркала — IV класс, оконные стёкла — V. Оконные стёкла отличаются химическим составом от обычной стеклянной бутылки, поэтому заводы по переработке принимают их очень редко.
Целое зеркало и стекло лучше не выбрасывать, а отдать или продать. Также можно передать его благотворительным организациям своего города.
В России есть перерабатывающие компании, которые занимаются утилизацией старых зеркал. Специалисты приедут к вам домой и при необходимости демонтируют зеркало (например, если оно встроено в мебель), а затем отвезут на переработку. Например, в Москве и Подмосковье этим занимается компания «ЭКОВИК». За услугу придётся заплатить, цена рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае.
Листовое стекло принимает «Собиратор». Туда можно отнести целые зеркала (без рамок), автомобильные и оконные стёкла и декоративное стекло (например, вставки для межкомнатных дверей из рифлёного стекла).
Разбитое зеркало надо собрать в плотный мешок (лучше всего использовать два мешка, надетых друг на друга) и надёжно завязать. После этого его можно сдать на переработку компаниям, которые этим занимаются, или отнести к мусорным контейнерам, но не кидать в сам бак! Лучше всего положить мешок в коробку с пометкой, которая предупреждает о содержимом — например, «разбитое зеркало».
Разбитое стекло тоже можно отдать на утилизацию. Например, в компанию «ВторСтекло» — её контейнеры можно найти в Москве и Московской области. Туда можно отдать автомобильные лобовые стёкла, листовое стекло и стеклотару — как треснутые, так и полностью разбитые. Однако зеркала там не принимают. Пункты приёма стеклобоя есть и в других городах, некоторые из них собраны здесь, также их можно найти в интернете.
Нельзя сдавать на переработку вместе с обычным стеклом:
- керамическую и стеклянную посуду (бокалы, стаканы, кружки, тарелки);
- крышки от кастрюль и сковородок;
- оптическое стекло (очки);
- лампочки;
- хрусталь;
- зеркала;
- автомобильное стекло.
Каждый вид стоит сдавать отдельно.
Куда сдать бытовые строительные отходы
- Класс опасности отходов: в большинстве IV класс (старые напольные покрытия, демонтированные оконные рамы, стройматериалы и упаковки от них, загрязнённые инструменты, бой кирпича, старые доски или обои)
Выбрасывать строительный мусор в контейнеры возле дома нельзя.
Чтобы избавиться от строительного мусора, проще всего обратиться в УК — обычно у них заключён договор с организацией, которая занимается его вывозом и переработкой. Однако заплатить за это придётся отдельно, потому что такой мусор не относится к обычным коммунальным отходам.
Кроме того, можно самостоятельно вывезти такой мусор на полигон, принимающий строительные отходы. При этом важно убедиться, что он сотрудничает с физлицами — например, в Петербурге из восьми полигонов отходы у частников принимают только два: ОАО «Чистый город» и ТБО ООО «Благоустройство». Это подойдёт для тех, кому надо избавиться от пары мешков строительных отходов.
Если мусора накопилось много, можно заключить договор с компаниями, занимающимися погрузкой и вывозом мусора. Найти такие организации в Подмосковье поможет список лицензионных перевозчиков региона на портале правительства Московской области. В регионах стоит поискать на сайтах региональных властей.
Также строймусор можно отдать бесплатно или продать — его покупают для разных хозяйственных нужд, в том числе засыпки оврагов и котлованов. Найти такие фирмы можно в интернете, например на «Авито».
Куда сдать садовые химикаты
- Класс опасности отходов: в зависимости от состава I или II класс
В крупных городах есть специальные компании, которые занимаются утилизацией таких веществ, однако они берут за это деньги. Поэтому лучше распылить или применить садовые химикаты, чем выбрасывать, отметил санитарный врач Николай Дубинин.
«Не имеет значения, какой срок годности. В худшем случае они просто не сработают», — пояснил он.
Масло и жир
- Класс опасности отходов: III класс
Если сливать их в канализацию, можно засорить водопроводную систему дома или целого города. Нельзя выливать их и на землю: если животное случайно их проглотит, оно может отравиться. Также жиры мешают нормальному росту растений.
После приготовления блюда жиру или маслу надо дать остыть, а затем переместить его в герметичный контейнер или бутылку. Как только вы заполните тару, её нужно сдать на переработку.
Многие организации готовы приехать и забрать у вас отработанное растительное или фритюрное масло. Например, компания «Экология 24» заплатит от 20 до 35 рублей за литр (если вы накопили более 50 литров) или заберёт у вас отработанное масло без платы за вывоз (если у вас меньше 50 литров).
Куда сдать фейерверки
- Класс опасности отходов: II класс
Неиспользованные фейерверки лучше использовать, а затем выкинуть в обычный контейнер. Но это касается только товаров с нормальным сроком годности.
Если они просрочены, использовать их нельзя, отметил Алексей Шильников. Но перед утилизацией их надо обезопасить — для этого надо замочить фейерверки не менее чем на сутки, чтобы промочить порох, а затем выбросить с бытовым мусором, отметили в МЧС.
Помните: категорически запрещается сжигать фейерверочные изделия на кострах.
Куда сдать картриджи от принтеров и фильтры для воды
- Класс опасности отходов: III и IV класс опасности
Особенность картриджей от принтеров заключается в том, что в них есть тонер. Во время их дробления этот мелкодисперсный порошок может вызывать взрыв и пожар.
«Обратившись в мастерскую по их замене, нужно сдать использованные картриджи, а взамен приобрести новый. Обязательное условие — у фирмы, которая забирает картридж, должно иметься разрешение, позволяющее заниматься утилизацией, потому что эти устройства относятся к III и IV классу опасности», — пояснила она.
Если обслуживающая фирма не принимает неисправные картриджи, их можно сдать в центры переработки опасных отходов (их можно найти на карте) или в пункты сбора во время акций. Узнать подробности для каждого города можно в интернете.
Кроме того, картриджи можно продать в пункты сбора металлолома — например, «Мослом» в Москве или Uni-Block в Петербурге.
Фильтры для воды относятся к IV классу опасности из-за содержимой в нём смеси, которая собирает в себя все вредные примеси из воды. Их можно сдать в:
- магазины «Леруа Мерлен»;
- пункт приёма и экотакси «Собиратора»;
- пункт приёма и экотакси «Сборки»;
- фирменные магазины фольтров для воды, например «Барьер» и «Аквафор».
Куда сдать автомобильные шины
- Класс опасности отходов: IV класс
Некоторые пункты примут вашу резину бесплатно, кто-то попросит небольшую сумму за транспортировку старых шин на завод переработки.
В Москве и Московской области действует программа «Шина». Там можно сдать старый комплект резины бесплатно, а у партнёров программы «Шинсервис» — за 1 рубль за каждое колесо.
Ещё один партнёр «Шина 33» возьмёт за утилизацию от 50 до 150 рублей — сумма зависит от диаметра диска, а также от того, есть ли на резине шипы.
Некоторые компании готовы заплатить вам за старые покрышки. Например, «ВыкупШин» и Shina N купят у граждан шины с износом не более 50%.
Ассоциация переработчиков шин «ЭкоШинСоюз» подготовила карту, на которой можно найти различные пункты приёма старой резины в разных городах страны. Из этих пунктов покрышки отправят на переработку.
Как хранить опасные отходы дома
Пункты сбора могут находиться далеко, а ехать туда из-за двух батареек или пары лампочек порой совсем не хочется. В таком случае опасные отходы можно хранить дома, пока не накопится достаточное количество для сдачи. Главное — не кидать их в мусорку.
«При обычном хранении сами по себе отходы, как правило, не представляют опасности. Их можно хранить в пакете, банке, коробке или любой другой таре», — отметил генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель.
Повреждённые ртутьсодержащие отходы (например, градусники и термометры) хранить в жилых помещениях запрещено, отметил эколог-эксперт, член экспертно-просветительского сообщества Международного социально-экологического союза Денис Дубовец.
Остальной опасный мусор надо держать отдельно от обычных бытовых отходов, отметил санитарный врач Николай Дубинин. Чтобы другие члены семьи знали, что хранится в этом контейнере или пакете, пометьте его яркой и чёткой надписью «Опасные отходы». Держите их в прохладном, сухом и недоступном для детей месте, вдали от солнечных лучей.
Никогда не смешивайте различные виды ядовитого мусора между собой, чтобы предотвратить риск возникновения химических реакций. Держите дома такие изделия не более 6 месяцев. Это позволит сократить риск возникновения аварийной ситуации.
Помните — не стоит пытаться самому утилизировать или обеззаразить опасные отходы. Вы можете навредить не только природе, но и здоровью людей.
Что грозит за неправильную утилизацию
Неправильная утилизация опасных отходов — это административное правонарушение, которое карается штрафом, отметил Антон Камынин.
- Гражданам придётся заплатить 2000–3000 рублей.
- С чиновников возьмут от 30 000 до 40 000 рублей.
- Организациям грозит штраф в 250 000–350 000 рублей.
«За повторный инцидент предусмотрено увеличение штрафных санкций. Так, помимо штрафа, Роспотребнадзор может приостановить деятельность организации на срок до 90 суток», — пояснил эксперт.