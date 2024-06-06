Розовые фламинго попали на улицы Москвы. При чём тут маркетплейсы

Что за новый продукт для селлеров

Сбер заявляет новый продукт как инновационное решение, предназначенное для владельцев и управляющих интернет-магазинами на маркетплейсах: «Мегамаркете», Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете». Основная цель продукта — помочь селлерам оптимизировать процессы интернет-торговли и повысить эффективность бизнеса.

Вот основные возможности и преимущества, которые предлагает новый сервис.

Специальный расчётный счёт

С безлимитными переводами выручки с маркетплейсов физическим лицам и на личный счёт без комиссии. Это позволяет предпринимателям легко и быстро управлять своими финансовыми операциями. Первый месяц обслуживания пакета «Только для селлеров» бесплатный, далее — 1790 рублей в месяц.

Бесплатные консультации по выходу на маркетплейсы

А также помощь с выбором площадок и настройкой личного кабинета. Эксперты предоставляют комплексную поддержку на всех этапах, от анализа ниши до настройки рекламы.

Бесплатные инструменты для развития

Сбор аналитики, управление ценами, остатками и заказами, отслеживание рекламных кампаний, отзывов и вопросов от клиентов. Всё это доступно без дополнительных затрат.

Подробнее о продукте можно узнать на сайте.

Как это поможет селлерам

Современный рынок интернет-торговли развивается стремительными темпами, и предприниматели постоянно сталкиваются с новыми вызовами. Поэтому для них крайне важно иметь надёжного партнёра, который сможет предоставить необходимые инструменты и поддержку.

Новый продукт от Сбера ориентирован именно на это — он поможет селлерам эффективно управлять своими продажами, минимизировать затраты и максимизировать прибыль.

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