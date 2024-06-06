Розовые фламинго попали на улицы Москвы. При чём тут маркетплейсы
Сбер продолжает удивлять своими креативными и запоминающимися маркетинговыми акциями. На этот раз он превзошёл все ожидания: с 30 мая по 2 июня по Москве курсировал грузовик с розовыми фламинго в прозрачном кузове. Фламинго, конечно, ненастоящие — это надувные розовые игрушки. Но свою роль они выполнили — привлекли внимание к новому продукту Сбера для селлеров маркетплейсов. Рассказываем, что нужно знать.
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Зачем Сбер отправил фламинго кататься по городу
Грузовик с экзотическими птицами катался по Москве в течение четырёх дней, делая остановки в разных точках города. Во время каждой остановки селлеры могли пообщаться с менеджерами Сбера, которые рассказали о новых продуктах и услугах, предназначенных для интернет-предпринимателей (о них ниже).
Акция стала мощной медийной поддержкой рекламной кампании Сбера. На телеканалах в это время транслировался специальный проморолик о новом продукте для селлеров.
Что за новый продукт для селлеров
Сбер заявляет новый продукт как инновационное решение, предназначенное для владельцев и управляющих интернет-магазинами на маркетплейсах: «Мегамаркете», Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете». Основная цель продукта — помочь селлерам оптимизировать процессы интернет-торговли и повысить эффективность бизнеса.
Вот основные возможности и преимущества, которые предлагает новый сервис.
Специальный расчётный счёт
С безлимитными переводами выручки с маркетплейсов физическим лицам и на личный счёт без комиссии. Это позволяет предпринимателям легко и быстро управлять своими финансовыми операциями. Первый месяц обслуживания пакета «Только для селлеров» бесплатный, далее — 1790 рублей в месяц.
Бесплатные консультации по выходу на маркетплейсы
А также помощь с выбором площадок и настройкой личного кабинета. Эксперты предоставляют комплексную поддержку на всех этапах, от анализа ниши до настройки рекламы.
Бесплатные инструменты для развития
Сбор аналитики, управление ценами, остатками и заказами, отслеживание рекламных кампаний, отзывов и вопросов от клиентов. Всё это доступно без дополнительных затрат.
Подробнее о продукте можно узнать на сайте.
Как это поможет селлерам
Современный рынок интернет-торговли развивается стремительными темпами, и предприниматели постоянно сталкиваются с новыми вызовами. Поэтому для них крайне важно иметь надёжного партнёра, который сможет предоставить необходимые инструменты и поддержку.
Новый продукт от Сбера ориентирован именно на это — он поможет селлерам эффективно управлять своими продажами, минимизировать затраты и максимизировать прибыль.
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