Хотите повысить лояльность сотрудников? Вот 6 вредных советов, которые не дадут этого сделать

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В AppRaise рассказали, какие факторы негативно влияют на лояльность сотрудников и как их исправить.

Не общаться с сотрудниками

Задача руководителя — руководить, а не расспрашивать у каждого, как дела, как настроение и как здоровье. Достаточно чётко и понятно ставить задачи подчинённым, контролировать их исполнение, принимать результат и вовремя и достойно за это платить. Большинству сотрудников для продуктивной работы этого будет достаточно. Тем более общение отнимает массу времени, которое руководителю лучше тратить на стратегически важные задачи. А общаться подчинённые могут и между собой.

Такая тактика рискует привести к нескольким проблемам. Во-первых, между руководством и сотрудниками появится своеобразная стена, у сотрудников возникнет ощущение отстранённости, которое может снижать вовлечённость в работу, эффективность коммуникаций. А это продуктивности работы никак не способствует. Во-вторых, внутри компании будет развиваться скрытность, поскольку у сотрудников нет уверенности в том, что их мнение и проблемы что-то значат, а поэтому лучше молчать.

Коммуникация между руководством и исполнителями — один из ключевых пунктов формирования доверия сотрудников к начальству и к компании в целом. Она может быть как групповой — на собраниях команд или отделов, так и один на один. В идеале сочетать оба варианта, но с разной частотой. Общаться с группами можно раз в 1–2 недели, а индивидуально с сотрудниками — раз в месяц.

И важно не просто установить общение между руководителем и подчинёнными, а сделать его открытым и доверительным. Нужно дать понять сотрудникам, что они могут открыто озвучивать своё мнение, задавать руководителю беспокоящие их вопросы.

Не хвалить сотрудников за достижения

Хороший сотрудник априори должен стремиться работать на пределе своих сил, постоянно прыгать выше головы и ставить новые трудовые рекорды. Хвалить здесь не за что, это его обязанности, за которые он получает зарплату, а иногда и премии. Тем более слишком много хороших слов могут и ухудшить трудовую дисциплину, расслабить человека. Стимулировать к работе надо зарплатой и чёткими указаниями.

У строгой тактики есть свои преимущества, но полное отсутствие позитивной обратной связи снижает самооценку сотрудника и его желание продуктивно работать. Похвала помогает человеку почувствовать свою значимость как специалиста, поверить в себя и свои силы, а также увидеть, что руководитель внимателен к подчинённым. Если руководитель заботится о подчинённых, у них растёт мотивация к работе.