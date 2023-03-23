Чёрствая «буханка». Почему созданные ещё при Хрущёве машины всех нас переживут

Но и это удаётся не всегда: сломавшийся на трассе УАЗ с педагогами из алтайской деревни пришлось буксировать за 200 км в Барнаул. Дилер сначала говорил, что это вина шофёра — недоглядел, поэтому ремонтировать машину будут только за деньги. От таких новостей у водителя схватило сердце — немного не успел доработать до пенсии без приключений. Но глава сельсовета сумел достучаться за завода по телефону, и тот признал заводской брак. Машину в итоге починили бесплатно.

Сам водитель сетовал ещё и на неудачную модернизацию салона. На советских «буханках» приборы были перед глазами, а на новых спидометр перенесли в центр передней панели. При этом многие другие приборы со стрелками заменили лампочками под спидометром. Одна из них сигнализирует о перегреве двигателя. Но когда включена четвёртая передача, рычаг КПП перекрывает спидометр — и водитель просто не видит предупреждений.

Но больше так сильно, как на День учителя, УАЗ местных жителей за пять лет не подводил. Бывший глава сельсовета Виталий Проскурнов, получавший и обслуживавший «буханку» все эти годы, хвалит её: подвеска нормальная, двигатель тяговитый, коробка легко переключается, а резиновый пол легко мыть из шланга. Даже резина с завода стояла нормальная. Что ещё надо от такой машины? Только кузов покрепче и чтобы крестовина из кардана раз в год не вылетала.