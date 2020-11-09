Прививка мировым рынкам. Нефть и рубль взлетели на фоне новостей об успехах вакцины от COVID-19

К моменту выхода объявления о скором завершении испытаний перспективной вакцины фондовые рынки уже были разогреты: рост начался на фоне объявления предварительных итогов выборов в США, где лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Однако настоящий бум начался после новости об эффективности препарата: цены на нефть, фондовые индексы в Европе и фьючерсы взлетели на торгах 9 ноября. Например, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 10% и обновили трёхнедельный максимум на отметке $43,5 за баррель.

Что так обрадовало инвесторов?

Вакцина против COVID-19 от Pfizer и BioNTech предотвратила инфекцию в более чем 90% случаях в ходе исследования с десятками тысяч добровольцев. Из 45 538 участников исследования лишь 94 заразились коронавирусом. Это самый впечатляющий результат среди всех вакцин, в настоящее время разрабатываемых для борьбы с коронавирусом.

Компании указали, что разделение случаев заражения между вакцинированными и теми, кто получил плацебо, указывает на эффективность вакцины свыше 90% уже через семь дней после получения второй дозы. Всего с момента первоначальной вакцинации до получения полной защиты проходит 28 дней.

При этом, в отличие от российского «Спутника-V», созданного на основе аденовируса, вакцина от Pfizer разработана на РНК-технологии с использованием рекомбинантных белков. Это позволяет «закодировать» иммунитет к коронавирусу непосредственно в человеческий геном, уверяют исследователи.

Предварительные результаты тестов позволяют компаниям уже в скором времени получить разрешение американских регуляторов на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях, если дальнейшие исследования докажут, что она не только эффективна, но и безопасна. По предварительным оценкам, вакцина поступит на рассмотрение Управлению по санитарному надзору США в третью неделю ноября. Ранее советник Белого дома по коронавирусу Энтони Фаучи заявил о приемлемости вакцины с эффективностью 50-60%. Сейчас Pfizer и BioNTech рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины уже в 2020 году и до 1,3 млрд доз в 2021-м.

Реактивный подъём

Инвесторы отреагировали на новость воодушевлённо: акции Pfizer подскочили сразу на 15% по состоянию на 15:11 мск и достигли отметки $41,87 за штуку. Котировки менее известной BioNTech в какой-то момент и вовсе выросли более чем на 30,4%, а цена на них достигала $120 ($90 до объявления об успехе вакцины).

Перспектива появления вакцины, одобренной западными регуляторами, позитивно сказалась и на общем состоянии рынков. Индексы акций Европы взлетели на 5–7%, фьючерс на индекс S&P 500 прибавил 3,5%, и даже рубль обновил максимумы за две недели: курс доллара упал на 1,1 рубля до 76,31 рубля. Евро подешевел на 1,26 рубля до 90,74 рубля.

Аналитики рынка отметили, что в надежде на скорое улучшение ситуации инвесторы начали выводить деньги из компаний, которые стали главными выгодоприобретателями от пандемии коронавируса. Среди них разработчик сервиса видеоконференций Zoom, чьи акции упали на 16% в начале торгов, стриминговый сервис Netflix, просевший на 3,3%, и производитель тренажёров Peloton Interactive Inc, потерявший 14% капитализации. Отток денег начался и из активов, традиционно бывших «безопасными гаванями» рынка: казначейские облигации и золото подешевели в первую очередь.

Новый бум инвестиций, напротив, переживают компании, занимающиеся круизами, концертами и отелями. Наибольший рост наблюдается среди акций компаний с малой капитализацией, которые сильно пострадали от пандемии и локдаунов. Фьючерсы на акции таких компаний подскочили в среднем на 7%.

Фото: Pixabay, Pixabay License

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